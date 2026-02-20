Реклама

15:51, 20 февраля 2026Наука и техника

Windows 11 разделили

Microsoft разделила обновления Windows 11 — она готовится к выходу новой ОС
Андрей Ставицкий
Фото: SIVStockStudio / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft разделила обновления для Windows 11 на две части. На это обратило внимание издание Windows Central.

Представители IT-гиганта объяснили, что будут выпускать два вида предварительных обновлений Windows 11. Они доступны участникам программы Windows Insider — сначала их тестируют специалисты и энтузиасты, а затем Microsoft разворачивает апдейты для всех пользователей.

Журналисты объяснили, что для операционной системы (ОС) будет выходить два вида обновлений — обычные и подготовленные для версий Windows, которые появятся в 2027 году. Таким образом компания сможет тестировать экспериментальные функции независимо от проверки основных обновлений и новых опций ОС. Авторы Windows Central полагают, что апдейты, которые будут выходить по второму каналу, заложат основу для выпуска Windows на базе нового ядра.

В свою очередь, в Microsoft предложили участникам программы бета-тестирования сделать свой выбор. Им либо предстоит и дальше получать обычные обновления, либо перейти «на новый путь разработки Windows, как только он будет доступен».

Ранее стало известно, что в конце января специалисты по безопасности уличили нейросетевой сервис Copilot от Microsoft в сканировании электронных писем пользователей. В Microsoft признали проблему и пообещали исправить.

