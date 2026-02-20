Реклама

Наука и техника
18:23, 19 февраля 2026Наука и техника

Раскрыта связь популярных продуктов с замедлением ухудшения памяти

Nutrients: Потребление ягод связано с умеренными улучшениями когнитивных функций
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Кампинаса (Бразилия) проанализировали данные клинических исследований и пришли к выводу: ягоды и продукты на их основе могут быть связаны с умеренными улучшениями когнитивных функций и метаболических показателей у людей из групп риска. Речь прежде всего о стадиях легких когнитивных нарушений — состоянии, которое нередко предшествует деменции. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Авторы собрали и сравнили результаты человеческих клинических испытаний за последние два десятилетия. В работах оценивали, как ягоды влияют на память и другие когнитивные показатели, а также на параметры, связанные с ожирением: чувствительность к инсулину, воспаление, гормоны насыщения и работу оси «кишечник–мозг». Наиболее стабильные эффекты отмечались в заданиях на память — улучшения были небольшими, но повторялись в разных исследованиях.

Исследователи предполагают, что ключевую роль могут играть полифенолы ягод: они связываются со снижением хронического воспаления и оксидативного стресса, которые часто сопровождают ожирение и могут ускорять ухудшение когнитивных функций. В обзоре также обсуждаются потенциальные связи с маркерами нейродегенерации — β-амилоидом и TAU-белком, однако подтвержденных результатов именно у людей пока мало.

Авторы подчеркивают: доказательств еще недостаточно, чтобы говорить о ягодах как о «профилактике деменции». Тем не менее включение ягод в рацион рассматривается как перспективная и относительно простая стратегия, которая потенциально может поддерживать метаболическое здоровье и память.

Ранее ученые выяснили, что соединения из плодов и листьев черники замедляют процессы старения.

