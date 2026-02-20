Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:36, 20 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности жизни российской экс-чиновницы после инсценировки смерти

Экс-чиновница Ступина, инсценировавшая смерть, жила в своем старом доме
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Бывшая первый замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина, инсценировавшая свою смерть, жила в своем старом доме. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

После того как в рамках расследования появилась информация о том, что женщина на самом деле жива, за ней стали следить. Выяснилось, что она общается с дочерью, одно время скрывалась в Казани, а потом вернулась в Астрахань.

Ранее стало известно о задержании Ступиной. В 2012 году она была осуждена на семь лет колонии за присвоение денежных средств в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступного дохода. Однако после приговора женщина покинула регион, нашла в интернете новость об обнаружении в Новосибирской области тела женщины, похожей на нее, и отправила туда супруга на опознание.

Ступину отправили в колонию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Иркутской области высказался о трагедии на Байкале

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Принято решение о полном запрете движения машин по льду Байкала

    В Раде призвали к отставке Зеленского после события в США

    Генштаб России сравнил применение БПЛА и артиллерии

    Треники поверх носков станут модными у россиян

    Подражатель спартанцам попал под уголовное дело в российском регионе

    В Кремле заявили о низшей точке в отношениях с восточным соседом России

    В Кремле рассказали о планах Путина на 23 февраля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok