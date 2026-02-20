Реклама

07:01, 20 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России предложили сертифицировать центры реабилитации для наркозависимых

Психиатр Исаев предложил сертифицировать в России ребцентры для наркозависимых
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Президент Независимой наркологической гильдии, врач психиатр-нарколог Руслан Исаев предложил сертифицировать в России реабилитационные центры для наркозависимых. Идею он озвучил 18 февраля в рамках посвященного данной проблеме круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья, состоявшегося в нижней палате парламента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Независимой наркологической гильдии.

Отмечается, что поводом для активизации дискуссии стали резонансные события конца 2025 года, когда в ряде регионов России были выявлены серьезные нарушения в деятельности реабилитационных центров, а владельцы и сотрудники отдельных учреждений стали фигурантами уголовных дел. При этом участники подчеркнули, что проблема носит системный характер и требует не точечных мер, а комплексных решений.

В ходе обсуждения Исаев подчеркнул, что социальная реабилитация не является медицинской деятельностью и потому не может регулироваться через механизм медицинского лицензирования. Создание новой лицензии, по его оценке, потребует значительного времени и сложных межведомственных согласований, что недопустимо в условиях затянувшегося нормативного вакуума.

В качестве практического решения эксперт предложил использовать механизм добровольной сертификации по согласованным стандартам с формированием региональных реестров реабилитационных центров и обязательным подтверждением соответствия.

Не стоит изобретать велосипед — такие механизмы уже применялись и позволяли выстраивать систему качества без избыточной бюрократии

Руслан Исаевпсихиатр-нарколог

Говоря о так называемых «черных рехабах», где людей удерживают насильно, врач указал на необходимость создания работающих инструментов социального сопровождения и законного удержания человека в лечении. Любое насилие, как физическое, так и психологическое, является недопустимым, обратил внимание нарколог.

О пытках подростков в подмосковном рехабе стало известно 25 ноября. По версии следствия, центр в Дедовске действовал как благотворительный фонд для помощи людям в трудной жизненной ситуации. Члены ОПГ подписывали фиктивные договоры с законными представителями детей, а затем мучили и избивали подопечных под видом «оказания помощи». В результате их действий один из подростков оказался в коме. Позже проверкам силовиков подверглись еще несколько центров реабилитации.

