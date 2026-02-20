Резкий рост спроса россиян на подержанные китайские машины объяснили

Аналитик Ковалев: Рост спроса на китайские машины с пробегом связан с перетоком

Стремительный рост спроса россиян на подержанные китайские автомобили не связан с повышением доверия к ним, а обусловлен другой причиной. Об этом заявил основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика» Александр Ковалев. Его слова приводит «Автостат».

Резкое увеличение спроса на такого рода автомобили, пояснил аналитик, в большей степени связано со стремительным перетоком некогда новых машин в сегмент б/у. Так как «китайцы» продолжают занимать доминирующее положение на первичном рынке, то и объемы перетока в конечном счете оказываются внушительными, объяснил Ковалев.

Замглавы по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов назвал подобную тенденцию нормальной. Регулярные обновления модельного ряда производителей приводят к естественному желанию россиян сменить более старую версию на новую. В итоге большое количество китайских автомобилей перетекает на вторичный рынок, констатировал эксперт.

По итогам 2025 года суммарные объемы продаж подержанных машин из КНР в России увеличились на 44 процента в сравнении с показателем за 2024-й. За 12 месяцев такого рода авто разошлись тиражом 283,1 тысячи единиц. Наибольший прирост продемонстрировала реализация относительно новых машин, выпущенных с 2021 по 2025 год. Увеличение продаж в этом сегменте составило 79 процентов.