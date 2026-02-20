Реклама

16:51, 20 февраля 2026

Россиян предупредили о наводнившем магазины поддельном коньяке

Резник: Российский рынок коньяка наводнили фальсификаты и контрафакт
Вячеслав Агапов

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom

Российский рынок коньяка наводнили фальсификаты и контрафакт. Об этом предупредил председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции, депутат Госдумы Владислав Резник, его слова приводит Ura.ru.

По данным Федеральной таможенной службы, 60-70 процентов коньяка на полках являются поддельными. В магазины поступают изготовленные с нарушением технологий подделки из Армении, которые дешевле качественного спиртного. Качественный коньяк имеет сложный цикл производства и не может иметь низкую цену, а в Армении нет нужного количества виноградников, чтобы производить такой объем коньячного дистиллята, пояснил Резник.

«Армянский коньяк — самостоятельный бренд с большой историей, знакомый каждому, кто вырос в Советском Союзе. К сожалению, сегодня этим активно пользуются поставщики не соответствующей ГОСТу продукции — контрафакта. Армения не выращивает столько винограда, чтобы можно было сделать такой объем дистиллята и выпустить такое количество коньяка. Очевидно, виноград грузинский, дальше его "бодяжат" во многих случаях в Армении и отправляют в Россию в виде некачественного продукта», — заявил эксперт.

Вопреки общему снижению спроса на коньяк и бренди в России продажи этого вида напитков из Франции выросли на отечественном рынке в 2025 году на 10 процентов. Общий объем реализации французского коньяка в российской рознице составил в прошлом году 311 тысяч декалитров.

