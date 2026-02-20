Россиянам назвали разрушающие легкие домашние предметы

Онколог Ивашков предупредил, что увлажнители воздуха могут вредить легким

Онколог Владимир Ивашков заявил, что легкие разрушает не только курение. В своем Telegram-канале он перечислил россиянам домашние предметы, которые негативно влияют на дыхательную систему.

Первым опасным для легких предметом Ивашков назвал ковры. Врач предупредил, что они являются ловушкой для плесени, клещей и токсичных газов. В связи с этим он порекомендовал три раза в неделю их пылесосить и один раз в год делать паровую чистку.

Кроме того, для легких могут быть вредны увлажнители воздуха. Врач объяснил, что в них развивается грибок, который может попасть в легкие, поэтому их необходимо регулярно чистить.

Доктор добавил, что легким могут вредить и свечи из парафина, поскольку выделяют вещества, повышающие риск развития аллергии и астмы. Вместо них Ивашков порекомендовал использовать изделия из пчелиного воска или сои.

Опасность, по словам врача, представляют и газовые плиты. «При горении газа образуется оксид азота, который вызывает воспаление легких и может спровоцировать астму», — уточнил он.

Ранее психиатр Александр Звягин рассказал, как отказаться от курения. Он утверждает, что внешняя мотивация в этом случае работает слабо, поэтому важно использовать внутреннюю.