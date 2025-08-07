Психотерапевт назвал важные правила отказа от курения

Нарколог Звягин: Желание увидеть внуков может помочь отказаться от курения

Основная и самая надежная мотивация бросить курить — это забота о собственном здоровье, рассказал психиатр-нарколог и психотерапевт Александр Звягин. Важные правила отказа от курения он назвал в беседе с aif.ru.

По его словам, в отличие от алкогольной зависимости, где к отказу часто приводят внешние факторы (конфликты на работе, угроза развода), для курильщиков такие рычаги работают слабее. «Внешняя мотивация ненадежна, так как отношения с начальником или партнером могут испортиться по другим причинам, и тогда человек теряет смысл своего отказа. Внутренняя мотивация, связанная со здоровьем, гораздо стабильнее», — отметил врач.

Звягин добавил, что отказаться от курения помогут конкретные проявления мотивации: желание увидеть своих внуков или страх заболеть раком легких, а для мужчин — желание избежать импотенции.

Нарколог добавил, что необходимо правильно сформулировать цель и выбирать при формулировке правильную лексику. Слово «отказ» он порекомендовал заменить на «избавление» или «освобождение» от никотиновой зависимости — тогда у человека не будет формироваться идея, что он теряет что-то важное.

Ранее пульмонолог Елена Горбачева рассказала о способах бросить курить вейп. В частности, она порекомендовала завести новую привычку.