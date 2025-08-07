Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:26, 7 августа 2025Забота о себе

Психотерапевт назвал важные правила отказа от курения

Нарколог Звягин: Желание увидеть внуков может помочь отказаться от курения
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Основная и самая надежная мотивация бросить курить — это забота о собственном здоровье, рассказал психиатр-нарколог и психотерапевт Александр Звягин. Важные правила отказа от курения он назвал в беседе с aif.ru.

По его словам, в отличие от алкогольной зависимости, где к отказу часто приводят внешние факторы (конфликты на работе, угроза развода), для курильщиков такие рычаги работают слабее. «Внешняя мотивация ненадежна, так как отношения с начальником или партнером могут испортиться по другим причинам, и тогда человек теряет смысл своего отказа. Внутренняя мотивация, связанная со здоровьем, гораздо стабильнее», — отметил врач.

Звягин добавил, что отказаться от курения помогут конкретные проявления мотивации: желание увидеть своих внуков или страх заболеть раком легких, а для мужчин — желание избежать импотенции.

Материалы по теме:
«Каждый третий россиянин — псих» Как и отчего в России сходят с ума
«Каждый третий россиянин — псих»Как и отчего в России сходят с ума
19 марта 2019
Апатия: причины, симптомы, лечение
Апатия:причины, симптомы, лечение
20 февраля 2024

Нарколог добавил, что необходимо правильно сформулировать цель и выбирать при формулировке правильную лексику. Слово «отказ» он порекомендовал заменить на «избавление» или «освобождение» от никотиновой зависимости — тогда у человека не будет формироваться идея, что он теряет что-то важное.

Ранее пульмонолог Елена Горбачева рассказала о способах бросить курить вейп. В частности, она порекомендовала завести новую привычку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

    Индийский бизнес отреагировал на 50-процентные пошлины Трампа

    Путин провел вторые переговоры за день

    Раскрыты подробности исчезновения туристки с шезлонга во время отпуска с мужем в Европе

    iPhone будет работать на процессорах Samsung

    Театр олимпийской чемпионки принес ей многомиллионные убытки

    Совбез ООН рассмотрит ситуацию об уголовном преследовании Гуцул

    Назван лучший тренажер для идеального пресса

    В Москве стало меньше киберпреступлений

    Готовившая к IELTS сеть языковых школ стала нежелательной в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости