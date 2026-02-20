Российская авиакомпания анонсировала распродажу к праздничным выходным

«Победа» анонсировала распродажу билетов по выгодным ценам

Российская авиакомпания «Победа» анонсировала распродажу билетов по выгодным ценам к праздничным выходным. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика 20 февраля.

Уточняется, что промокод для приобретения билетов по скидкам будет объявлен утром 21 февраля. Скидки будут распространяться на 120 направлений.

Ранее стало известно, что российские туристы решили провести февральские и мартовские праздники в двух курортных странах — Египте и ОАЭ. Они оказались лидерами по спросу на 14 февраля, а также с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта, несмотря на низкий сезон.

