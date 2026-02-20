Московский суд запретил украинскую песню «Вова, е***ь их б***ь» про Зеленского

В Москве суд запретил украинскую песню «Вова, е***ь их б***ь», ставшую вирусной в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, причиной запрета композиции стали выявленные в ней экстремизм и нецензурная брань. В 2025 году Бабушкинский межрайонный прокурор обратил внимание на трек «Вова, е***ь их б***ь», который по сути является компиляцией высказываний украинского бизнесмена Алекандра Поворознюка в поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

Известно, что экспертиза нашла в песне признаки возбуждения вражды в отношении русских, а также нецензурные выражения. Суд, рассмотрев все доводы обвинения, принял решение запретить трек на территории Российской Федерации.

В 2025 году мужчина в Крыму послушал песни на украинском языке в магазине и получил штраф. 57-летний гражданин включил песни, находясь возле магазина в селе Октябрьское.