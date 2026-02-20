Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:16, 20 февраля 2026Культура

Российский суд запретил украинскую песню про Зеленского

Московский суд запретил украинскую песню «Вова, е***ь их б***ь» про Зеленского
Андрей Шеньшаков

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В Москве суд запретил украинскую песню «Вова, е***ь их б***ь», ставшую вирусной в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, причиной запрета композиции стали выявленные в ней экстремизм и нецензурная брань. В 2025 году Бабушкинский межрайонный прокурор обратил внимание на трек «Вова, е***ь их б***ь», который по сути является компиляцией высказываний украинского бизнесмена Алекандра Поворознюка в поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

Известно, что экспертиза нашла в песне признаки возбуждения вражды в отношении русских, а также нецензурные выражения. Суд, рассмотрев все доводы обвинения, принял решение запретить трек на территории Российской Федерации.

В 2025 году мужчина в Крыму послушал песни на украинском языке в магазине и получил штраф. 57-летний гражданин включил песни, находясь возле магазина в селе Октябрьское.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились слухи о тайной разработке властей Украины

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Раскрыты подробности жизни российской экс-чиновницы после инсценировки смерти

    В Венгрии пришли в ужас от нежелания ЕС давить на Украину

    Гипертоникам посоветовали включить в меню один напиток

    В Швеции захотели оповещать о воздушных ударах как на Украине

    Умер солист культовой группы Shortparis Николай Комягин. Что случилось с 39-летним артистом?

    В российском общежитии нашли мертвого студента

    Китайские туристы провалились под лед на Байкале и не выжили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok