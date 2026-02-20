Российский тренер ударил воспитанника доской для плавания и силой окунул под воду

В Казани тренер ударил пятилетнего ребенка во время занятия. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения в российском детском саду, пишет RT.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина подошел к ребенку сзади, ударил его доской для плавания по голове, а затем грубо схватил за шею и с силой окунул его под воду. Как пишет издание, такими действиями мужчина якобы решил «воспитать» мальчика, который брызгался на занятиях. Сообщается, что ребенок наглотался воды.

По информации издания, после произошедшего родители ребенка написали заявления на тренера в полицию и прокуратуру.

