С бывшего главы мемориала Минобороны потребовали взыскать полмиллиарда рублей

С экс-главы мемориала Минобороны Филиппова требуют взыскать 500 млн рублей

С бывшего руководителя Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова требуют взыскать полмиллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Красногорского городского суда.

Как рассказали в пресс-службе, в суд поступило исковое заявление к Филиппову, второму фигуранту-бенефициару ООО «ПСС», ООО «ИТ-ком» и ООО «АЗИМУТ КС» Олегу Суворову и иным лицам о взыскании в доход России денег, полученных в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Отмечается, что поводом для обращения в суд стала обнаруженная Генеральной прокуратурой информация о несоблюдении экс-главы военного мемориала и бенефициаром предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

По данным агентства, в иске заявлено требование о взыскании солидарно с ответчиков 510,6 миллиона рублей в качестве суммы излишнего дохода, который был получен незаконно.

Ранее сообщалось, что Филиппову вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере», по которой ему грозит срок от 8 до 15 лет. Глава мемориала Минобороны не признал вину в инкриминируемом преступлении. Суворов обвиняется по части 5 статьи 291 УК РФ по факту дачи взятки в особо крупном размере.