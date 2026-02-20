Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:02, 20 февраля 2026Силовые структуры

С бывшего главы мемориала Минобороны потребовали взыскать полмиллиарда рублей

С экс-главы мемориала Минобороны Филиппова требуют взыскать 500 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

С бывшего руководителя Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова требуют взыскать полмиллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Красногорского городского суда.

Как рассказали в пресс-службе, в суд поступило исковое заявление к Филиппову, второму фигуранту-бенефициару ООО «ПСС», ООО «ИТ-ком» и ООО «АЗИМУТ КС» Олегу Суворову и иным лицам о взыскании в доход России денег, полученных в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Отмечается, что поводом для обращения в суд стала обнаруженная Генеральной прокуратурой информация о несоблюдении экс-главы военного мемориала и бенефициаром предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

По данным агентства, в иске заявлено требование о взыскании солидарно с ответчиков 510,6 миллиона рублей в качестве суммы излишнего дохода, который был получен незаконно.

Ранее сообщалось, что Филиппову вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере», по которой ему грозит срок от 8 до 15 лет. Глава мемориала Минобороны не признал вину в инкриминируемом преступлении. Суворов обвиняется по части 5 статьи 291 УК РФ по факту дачи взятки в особо крупном размере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились слухи о тайной разработке властей Украины

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Двух сотрудников спецназа заподозрили в заказных расправах

    В России высказались об участии в Совете мира Трампа

    Мать найденной неживой после службы в монастыре россиянки заявила о проблеме

    Израильские F-35I разбомбят Иран без дозаправки

    Иностранный турист покорил одну из самых высоких гор в России

    В центре российского города приземлилось неизвестное устройство на парашюте

    В России заявили о необычном грузе на пролетевшем над территорией страны самолете из США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok