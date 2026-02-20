Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:15, 20 февраля 2026Из жизни

Самки черепах стали бросаться со скал из-за сексуально озабоченных самцов

В Северной Македонии черепахи стали бросаться со скал из-за озабоченных самцов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Самки черепах с острова Голем-Град, Северная Македония, страдают от множества озабоченных самцов. Об этом пишет The New York Times.

Эколог Драган Арсовский заметил в островной популяции черепах гендерную диспропорцию. На 19 самцов балканской черепахи приходится всего одна самка. Из-за этого самку часто преследует несколько озабоченных самцов. Они могут толкать ее, кусать и запрыгивать на нее.

Из-за такой сексуальной агрессии у самки часто остаются травмы в области гениталий. Если она устает убегать от самцов, те могут разом наброситься на нее и фактически похоронить под своими телами. Арсовский отметил, что самки так устали от этого, что стали бросаться со скал. Их поведение он подробно описал в статье для журнала Ecology Letters.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Стресс самок так велик, что, даже если они не прыгают с обрывов, они просто не могут забеременеть. Черепахи способны сохранять в своем организме сперму и откладывать зачатие. Самки с острова так и делают. Такими темпами, по словам Арсовского, к 2084 году на Голем-Граде не останется ни одной самки.

Примечательно, что эколог не может назвать причин происходящего. Он предполагает, что такая разница в количестве самцов и самок — случайное стечение обстоятельств.

Ранее сообщалось, что специалисты по поведению морских млекопитающих выдвинули версии о причинах поведения нападающего на людей одинокого сексуально озабоченного дельфина в японской провинции Фукуи. По их словам, для животного это часть обычных социальных взаимодействий без какого-либо сексуального или агрессивного подтекста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так безобразно судят!» Российские фигуристы остались без медалей Олимпиады впервые за 66 лет. Что об этом говорят спортсмены?

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Разрыв между самой высокой и самой низкой средней зарплатой в регионах России резко вырос

    В России захотели изменить условия формирования больничных ради самозанятых

    Трамп получил аэропорт имени себя в родном городе

    Командующий Нацгвардии Украины раскрыл планы Киева по продолжению конфликта

    Спецпредставитель Путина предположил инопланетное происхождение Обамы

    Япония захотела заключить мир с Россией

    Самки черепах стали бросаться со скал из-за сексуально озабоченных самцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok