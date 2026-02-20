Семья обманула ресторан на 46 тысяч рублей с помощью волос из подмышки

В Австралии мужчина отказался платить в ресторане из-за волос из его подмышки

В Австралии сотрудники ресторана Pony Dining рассказали, как их обманула семья из шести человек. Об этом пишет news.com.au.

Семья сделала в ресторане заказ на 600 долларов (46 тысяч рублей). В их чек вошли одни из самых дорогих блюд заведения, в том числе стейк томагавк. Однако, прежде чем попросить счет, глава семьи позвал официантов и заявил, что в его блюде лежит волос. Он устроил скандал и отказался платить.

Сотрудники ресторана заметили, что мужчина вел себя странно, и вызвали полицию. Однако полицейские не взялись за это дело. Семья заплатила только за напитки и ушла.

Руководство Pony Dining не могло оставить этот инцидент без внимания и решило изучить записи с камер видеонаблюдения. Работникам удалось найти момент, на котором, как им кажется, видно, что мужчина вырвал подмышечные волосы и бросил их в блюдо. Распознав мошенника, они выложили этот видеофрагмент в сеть.

Один из пользователей написал под видеопостом, что работает менеджером ресторана, расположенного неподалеку от Pony Dining. Он заявил, что узнал мужчину. По его словам, тот однажды похожим образом обманул его коллег.

Мужчина отказался оплачивать счет из-за маленького камня в блюде. После его ухода сотрудники ресторана также изучили записи с камер и увидели, что он сам положил этот камень в тарелку, высунув его из кармана. «Он настоящий мошенник и каждый раз кормит всю свою семью бесплатно», — объяснил комментатор.

Ранее сообщалось, что житель Тайваня намеренно заморозил ноги в сухом льде, чтобы получить страховку. Он обманул страховую компанию, заявив, что обморожение произошло во время ночной поездки на мотоцикле.

