Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:17, 20 февраля 2026Культура

Скончался актер из «Реальных пацанов»

Ушел из жизни актер и театральный критик Михаил Синтин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebbi Strauch / Unsplash

Актер и театральный критик Михаил Синтин ушел из жизни 20 февраля, ему было 50 лет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на его жену Надежду.

«Сегодня утром его не стало», — заявила она.

Актер известен широкой публике по работам в таких проектах, как «Женская версия», «Реальные пацаны», «Чего хотят женщины». После тяжелой болезни он оставил актерскую карьеру и ушел работать на радио. В 2024 году он придумал и основал радиопроект «Вешалка Синтина» с разборами театральных премьер и громких событий театральной жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа, которые принесли стране десятки миллиардов. Теперь эти деньги могут вернуть

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Судмедэксперт описал один случай из практики фразой «сбежался весь морг»

    В ЕС выдвинули жесткий ультиматум Украине

    Над двумя российскими городами прогремели взрывы

    Скончался актер из «Реальных пацанов»

    На Бали неизвестные похитили сыновей украинских воров в законе

    Сборная Канады по хоккею вышла в финал Олимпиады

    Россияне перестали доверять рынку жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok