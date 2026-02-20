Скончался актер из «Реальных пацанов»

Ушел из жизни актер и театральный критик Михаил Синтин

Актер и театральный критик Михаил Синтин ушел из жизни 20 февраля, ему было 50 лет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на его жену Надежду.

«Сегодня утром его не стало», — заявила она.

Актер известен широкой публике по работам в таких проектах, как «Женская версия», «Реальные пацаны», «Чего хотят женщины». После тяжелой болезни он оставил актерскую карьеру и ушел работать на радио. В 2024 году он придумал и основал радиопроект «Вешалка Синтина» с разборами театральных премьер и громких событий театральной жизни.