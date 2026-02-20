Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 20 февраля 2026Силовые структуры

Спасенного из ушедшей под лед Байкала «буханки» отправили на базу отдыха

СК: Турист, спасенный из «буханки» на Байкале, ждет допроса на базе отдыха
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба прокуратуры Иркутской области / ТАСС

Туриста, которого удалось спасти из провалившейся под лед Байкала «буханки», допросят следователи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

Сейчас пострадавший находится на базе отдыха. Возбуждено уголовное дело по статьям 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 293 («Халатность») УК РФ.

Следователи установили, что ЧП произошло около 15 часов дня. Водитель автомобиля УАЗ выехал с базы отдыха в поселке Хужир вместе с восьмью туристами. Они направлялись на экскурсию в сторону мыса Хобой, но в пути провалились под лед. Одному туристу удалось спастись, остальные восемь человек не выжили. Среди них — ребенок 2013 года рождения.

По последним данным, водитель «буханки» нарушил правила безопасности.

