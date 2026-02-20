Начался поиск провалившихся под лед на Байкале туристов

СК: Ведутся поиски восьми туристов, провалившихся под лед на Байкале

Ведется поиск восьми человек, которые провалились под лед Байкала в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 293 («Халатность») УК РФ. Всего в машине, которая ушла под лед, было девять человек. Как уточнили «Ленте.ру» в областной прокуратуре, один из них спасся.

Автомобиль УАЗ с китайскими туристами направлялся на экскурсию к мысу Три Брата днем в пятницу, 20 февраля. По одной из версий, водитель не заметил трещины, и авто вместе с ним и восьмью пассажирами ушло под воду. Сейчас на месте работают сотрудники силовых ведомств.

