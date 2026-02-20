Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:19, 20 февраля 2026Силовые структуры

Начался поиск провалившихся под лед на Байкале туристов

СК: Ведутся поиски восьми туристов, провалившихся под лед на Байкале
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Ведется поиск восьми человек, которые провалились под лед Байкала в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 293 («Халатность») УК РФ. Всего в машине, которая ушла под лед, было девять человек. Как уточнили «Ленте.ру» в областной прокуратуре, один из них спасся.

Автомобиль УАЗ с китайскими туристами направлялся на экскурсию к мысу Три Брата днем в пятницу, 20 февраля. По одной из версий, водитель не заметил трещины, и авто вместе с ним и восьмью пассажирами ушло под воду. Сейчас на месте работают сотрудники силовых ведомств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Иркутской области высказался о трагедии на Байкале

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Принято решение о полном запрете движения машин по льду Байкала

    В Раде призвали к отставке Зеленского после события в США

    Генштаб России сравнил применение БПЛА и артиллерии

    Треники поверх носков станут модными у россиян

    Подражатель спартанцам попал под уголовное дело в российском регионе

    В Кремле заявили о низшей точке в отношениях с восточным соседом России

    В Кремле рассказали о планах Путина на 23 февраля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok