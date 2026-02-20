Реклама

08:48, 20 февраля 2026Бывший СССР

Стала известна роль СБУ в событиях Майдана

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: СБУ виновата в победе протестующих на майдане
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) виновата в победе протестующих на майдане. Об этом заявил ТАСС экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

«Говорить про СБУ можно разное. Я считаю, что во многом в победе Майдана виновата СБУ. Это вина не рядовых сотрудников и среднего звена, а, пожалуй, руководства», — отметил он.

По словам Прозорова, рядовые сотрудники выполняли свой долг, хотя многие поддерживали идею протестов. Он подчеркнул, что исход Майдана — это победа меньшинства над большинством: многие жители страны не поддерживали волнения, но меньшинство было более агрессивно настроено.

События Евромайдана начались в конце 2013 года и продлились до февраля 2014. Итогом стало смещение действующего президента Украины Виктора Януковича со своей должности, он покинул страну 22 февраля.

В августе 2025 Прозоров допустил начало второго Майдана. Экс-сотрудник СБУ заявил, что такой расклад событий возможен только с дозволения Запада.

