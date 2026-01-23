Прозоров: Второй Майдан на Украине возможен только с дозволения США

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что второй Майдан на Украине возможен только с дозволения США. Об этом сообщает ТАСС.

«Если вы возьмете стадо овец, отберете из них самых активных и сделаете из них сторожевых псов, у вас никогда не будет революции. Самых активных отобрали и сделали из них цепных псов режима», — отметил он. Прозоров также подчеркнул, что посольство Соединенных Штатов не заинтересовано в каких-то массовых акциях.

Ранее жители родного города президента Украины Владимира Зеленского — Кривого Рога — второй день подряд вышли на митинг и перекрыли дороги из-за отсутствия в домах электроэнергии.

До этого Зеленский заявил, что в столице Украины сохраняются проблемы с электроснабжением. Без света остаются более миллиона потребителей. Политик обратился к чиновникам, заявив, что ждет от них предложений по перестройке работы, направленной на поддержку населения и бизнеса.