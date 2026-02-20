Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:35, 20 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о прорыве ВС России в Харьковской области

Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные совершили прорыв в Харьковской области. Об этом заявил автор Telegram-канала «Синяя Z Борода» Тимофей Ермаков.

«По оперативным сведениям, наши войска прорвали границу на западе Харьковской области», — написал военкор.

Он уточнил, что Вооруженные силы (ВС) России ведут активный бой за село Ветеринарное в направлении рубежа Казачья Лопань — Дергачи.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли потери при попытке вернуть позиции в Харьковской области. Она была предпринята в районе Волчанских Хуторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Зеленского в первый день СВО

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Польским F-35 предрекли роль ядерных ударных самолетов

    Зеленский отверг несколько предупреждений разведки США по одному вопросу

    Звезда «Слова пацана» сравнил девушек с чемоданами

    В России утвердили сроки для участниц скандально известной панк-группы

    Помощник Путина поучаствовал в заседании Совбеза после переговоров в Женеве

    Курсы доллара и евро выросли

    Одного туриста спасли из ушедшей под лед Байкала «буханки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok