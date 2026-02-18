Реклама

07:52, 18 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ понесли потери и отступили после провальной контратаки в Харьковской области

РИА Новости: ВС России отразили контратаку ВСУ в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли потери при попытке вернуть позиции в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области. О провальной контратаке РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«ВСУ (...) предприняли очередную безуспешную попытку контратаки на "Северян" силами 113-й отдельной бригады теробороны. Комплексным огневым поражением атака отражена, враг с потерями отошел на исходные позиции», — сообщил собеседник агентства.

Ранее военкор Дмитрий Кулько рассказал, что российские военнослужащие ликвидировали бойца ВСУ Алексея Зеленского на славянском направлении. Он уточнил, что однофамилец украинского президента служил в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный яр», которую прозвали «холодные ноги» за высокие потери.

