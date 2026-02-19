Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:48, 19 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о возможности сформировать из состава ТЦК и полиции до 10 боевых бригад ВСУ

ТАСС: Из сотрудников ТЦК и полиции можно сформировать минимум 10 бригад ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Если отправить сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине) и полиции на передовую, то из них можно сформировать как минимум 10 боевых бригад для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Личного состава ТЦК и полиции хватило бы как минимум на 10 боевых бригад, но они сидят в тылу и отлавливают инвалидов», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, он поделился, что украинцы ненавидят полицейских и сотрудников ТЦК, так как и те и другие занимаются принудительной мобилизацией граждан. Как отметил представитель силовых структур, сотрудники ТЦК нарушают конституцию страны и похищают людей, а правоохранители наблюдают за этим, а иногда и активно помогают.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге ребенка отправили в детдом после того, как его отца мобилизовали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил введенные Байденом санкции против России

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Хамство Зеленского связали с его неудачами и падением рейтинга

    Жительница ДНР пострадала в результате БПЛА ВСУ

    Филиппов рассказал о помощи нецензурных песен в завоевании серебра на Олимпиаде

    Стало известно о возможности сформировать из состава ТЦК и полиции до 10 боевых бригад ВСУ

    В Киеве рассказали о серьезном ударе по Зеленскому

    Главы разведок Европы высказались о мире на Украине в 2026 году

    В Польше украинских беженцев лишили специального статуса и льгот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok