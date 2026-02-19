Стало известно о возможности сформировать из состава ТЦК и полиции до 10 боевых бригад ВСУ

ТАСС: Из сотрудников ТЦК и полиции можно сформировать минимум 10 бригад ВСУ

Если отправить сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине) и полиции на передовую, то из них можно сформировать как минимум 10 боевых бригад для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Личного состава ТЦК и полиции хватило бы как минимум на 10 боевых бригад, но они сидят в тылу и отлавливают инвалидов», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, он поделился, что украинцы ненавидят полицейских и сотрудников ТЦК, так как и те и другие занимаются принудительной мобилизацией граждан. Как отметил представитель силовых структур, сотрудники ТЦК нарушают конституцию страны и похищают людей, а правоохранители наблюдают за этим, а иногда и активно помогают.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге ребенка отправили в детдом после того, как его отца мобилизовали.