Сын Кадырова запустил флешмоб

Старший сын Рамзана Кадырова Ахмат объявил о запуске флешмоба

Старший сын Рамзана Кадырова Ахмат объявил о запуске флешмоба. О чем именно идет речь, он раскрыл в Telegram.

Челлендж заключается в прочтении Корана — священного писания мусульман. Ахмат Кадыров-младший отметил, что чтение Корана в месяц Рамадан является одним из величайших деяний для верующих в Аллаха и в последний день. «Пусть наши сердца наполняются светом Корана, а души обогащаются его мудростью», — написал сын главы республики.

В записи в Telegram Ахмат Кадыров приложил фотографию, на которой он читает Коран в оригинале. С точки зрения исламской религиозной догматики, священное писание нужно читать исключительно на арабском языке — на том языке, на котором оно было ниспослано. Издания на остальных языках считаются «переводом смыслов» Корана.

На заднем плане, за фигурой Кадырова — видна семейная фотография и сборник книг в кожаных переплетах с золотым тиснением. Возможно, это религиозная литература: комментарии (тафсир) к Корану или сборники хадисов — рассказов о словах и поступках исламского пророка Мухаммеда. Рядом с Кораном на столе перед Ахматом Кадыровым лежит счетчик молитв — специальный прибор, с которым не раз замечали его отца.

17 февраля сам руководитель Чечни поздравил мусульман с началом месяца Рамадан.

В семье Кадыровых с почтением относятся к религии и уделяют большое внимание этому аспекту жизни. Отец Рамзана Кадырова Ахмат по избрания на пост президента республики был чеченским муфтием. По данным республиканских СМИ, многие из детей нынешнего руководителя региона знают Коран наизусть.

В феврале 2026 года Ахмат Кадыров-младший получил новое назначение. Помимо основной деятельности на посту вице-премьера чеченского правительства он будет курировать образовательную сферу.