Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:18, 20 февраля 2026Россия

Топивший ребенка в бассейне тренер объяснил свои действия спасением и поплатился

RT: В Казани ударивший ребенка тренер объяснил свои действия спасением
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал RT на русском

Топивший пятилетнего ребенка в бассейне детского сада в Казани тренер объяснил свои действия спасением и поплатился — его уволили. Об этом пишет RT.

Отец пострадавшего мальчика рассказал, что тренер отрицал свою вину. «Сначала сказал, что спасал моего сына, потому что он падал во время занятия. Также он с ним якобы отрабатывал тренировку по погружению. Это было до просмотра видео», — отметил собеседник издания.

Россиянин обратил внимание на то, что на кадрах с камеры видеонаблюдения было видно, как тренер проигнорировал другого ребенка, нахлебавшегося воды, но бил и грубо обращался с его сыном.

По его словам, после обращений в прокуратуру педагог извинился перед родителями мальчика. Мужчина также добавил, что тренера уволили из этого детского сада, но он продолжает работать с детьми в других учреждениях.

О том, что в Казани тренер побил пятилетнего ребенка во время занятия, стало известно ранее в пятницу, 20 февраля. Сообщалось, что он ударил мальчика доской для плавания по голове, а затем грубо схватил за шею и с силой окунул под воду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Зеленского в первый день СВО

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Польским F-35 предрекли роль ядерных ударных самолетов

    Зеленский отверг несколько предупреждений разведки США по одному вопросу

    Звезда «Слова пацана» сравнил девушек с чемоданами

    В России утвердили сроки для участниц скандально известной панк-группы

    Помощник Путина поучаствовал в заседании Совбеза после переговоров в Женеве

    Курсы доллара и евро выросли

    Одного туриста спасли из ушедшей под лед Байкала «буханки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok