Топивший ребенка в бассейне тренер объяснил свои действия спасением и поплатился

RT: В Казани ударивший ребенка тренер объяснил свои действия спасением

Топивший пятилетнего ребенка в бассейне детского сада в Казани тренер объяснил свои действия спасением и поплатился — его уволили. Об этом пишет RT.

Отец пострадавшего мальчика рассказал, что тренер отрицал свою вину. «Сначала сказал, что спасал моего сына, потому что он падал во время занятия. Также он с ним якобы отрабатывал тренировку по погружению. Это было до просмотра видео», — отметил собеседник издания.

Россиянин обратил внимание на то, что на кадрах с камеры видеонаблюдения было видно, как тренер проигнорировал другого ребенка, нахлебавшегося воды, но бил и грубо обращался с его сыном.

По его словам, после обращений в прокуратуру педагог извинился перед родителями мальчика. Мужчина также добавил, что тренера уволили из этого детского сада, но он продолжает работать с детьми в других учреждениях.

О том, что в Казани тренер побил пятилетнего ребенка во время занятия, стало известно ранее в пятницу, 20 февраля. Сообщалось, что он ударил мальчика доской для плавания по голове, а затем грубо схватил за шею и с силой окунул под воду.