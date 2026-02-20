Трамп пригрозил Европе из-за доступа к рынку оружия

Politico: США пригрозили мерами, если ЕС ограничит доступ к рынку оружия

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила странам Евросоюза (ЕС) ответными мерами в случае ограничения доступа американским производителям оружия на европейский рынок. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на соответствующий документ.

«Администрация президента США Дональда Трампа угрожает ответными мерами европейским странам, если ЕС предпочтет отечественных производителей вооружения в рамках перевооружения континента», — говорится в материале.

Сообщается, что минобороны США выступает против попыток ЕС ограничить присутствие производителей оружия из США на рынке Европы.

Издание также отмечает, что появился «парадокс» в подходе США к Европе. «В то время как администрация Трампа неоднократно говорила европейцам о том, что хочет, чтобы те взяли на себя львиную часть конвенциональной обороны континента, США не хотят, чтобы это произошло за счет американских оборонных компаний», — подчеркивает издание.

