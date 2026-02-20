Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

14:30, 20 февраля 2026Мир

Трамп заехал в фастфуд за гамбургерами для команды

Трамп посетил ресторан фастфуда и купил гамбургеры, чтобы угостить коллег
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evan Garcia / Reuters

Президент США Дональд Трамп посетил американский ресторан фастфуда The Varsity и купил гамбургеры, чтобы угостить коллег на борту своего самолета. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале DWS News.

Когда американский лидер зашел в ресторан, посетители и работники заведения встретили его аплодисментами. Многие снимали происходящее на свои телефоны.

После этого Трамп поприветствовал хозяев ресторана и достал листы бумаги, чтобы прочитать свою речь. «Вы хотите, чтобы я выступил с речью?» — спросил он у посетителей. Они ответили утвердительно.

Перед выступлением глава Белого дома попросил упаковать ему с собой «эти прекрасные гамбургеры».

Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший удивился тому, что Дональд Трамп до сих пор жив, учитывая его пищевые привычки. Он рассказал, что американский лидер питается фастфудом, конфетами и колой.

