Путешествия
08:15, 20 февраля 2026

Тревел-блогер раскрыл бесящие американцев черты россиян

Марк Успенский
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Путешествующий по США российский тревел-блогер по имени Александр раскрыл, какие черты россиян бесят американцев. Своими наблюдениями он поделился с подписчиками в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, жители Америки считают русских людей труднообучаемыми и даже могут называть их «тупыми». Такое мнение у жителей Штатов сложилось из-за того, что россияне не способны осилить сортировку мусора и пренебрегают пользоваться урнами в общественных местах.

«Американцев бесит, что они бросают мусор на дорожках в парковых аллеях, не считая нужным донести его до урны, и что русские никогда не убирают за своими собаками», — отметил путешественник.

Однако причина такого поведения, по мнению Александра, кроется в «принципах». Россияне не любят приказы, они более своенравны и свободолюбивы, чем американцы. «Русские люди не зомби, не рабы, к ним нужен другой подход. Они всегда хотят понимать суть вещей, и если инструкции не являются последовательными, либо не соответствуют логике, то русский человек никогда не будет им следовать», — пришел к выводу блогер.

Ранее Александр объяснил культурные различия американцев и своих соотечественников в США. По мнению автора публикации, жители Америки боятся ответственности и долгов, тогда как русские — стыда.

