Экономика
03:57, 20 февраля 2026Экономика

Цена самого дорогого автомобильного госномера превысила 2 миллиарда рублей

РИА Новости: Цена самого дорогого госномера превысила 2 миллиарда рублей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Цена самого дорогого автомобильного госномера в России составила более 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Законно продавать и покупать госномера в России нельзя, однако, по данным агентства, в продаже сейчас находится 16 номеров на автомобиль, цена которых превышает 2,1 миллиарда рублей. При этом один из номеров находится в продаже в 2023 года, другие — с 2024 и 2025 годов.

Уточняется, что коды регионов на предлагаемых госномерах разные — среди них есть Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан. Продавец самостоятельно устанавливает цену на госномер.

Ранее стало известно, что уехавший из России юморист Максим Галкин продал свой автомобиль Bentley Arnage класса люкс. При этом номера проданной Bentley оказались дороже самой машины.

