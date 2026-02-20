Реклама

21:33, 20 февраля 2026Культура

Умер актер из «Глухаря»

В 42 года умер актер театра и кино Денис Кравцов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress

Актер театра и кино Денис Кравцов умер 20 февраля, ему было 42 года. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Московский театральный центр «Вишневый сад», где он работал с 2014 года.

За несколько часов до смерти актер попал в реанимацию. «Позвонила его мама и сказала, что утром Дениса забрали в реанимацию, а днем его не стало», — заявили в театре.

Кравцов известен широкой публике по таким проектам, как «Чайная вечеринка», «Глухарь. Продолжение», «Дом, который построил ЖЭК», «Подруга банкира», «Женские истории», «Час Волкова-2».

