США возобновили закупку редкоземельных металлов у России

США в декабре 2025 года возобновили закупку редкоземельных металлов у России

США в декабре 2025 года возобновили импорт редкоземельных металлов из России, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

Отмечается, что первая покупка за восемь месяцев оказалась максимальной с осени 2023 года. В декабре прошлого года США закупили редкоземельных металлов на 68,8 тысячи долларов.

По данным статслужбы, всего за 2025 год Соединенные Штаты купили у российской стороны соединений редкоземельных металлов на 125,8 тысячи долларов — это на 45 процентов больше, чем в 2024 году.

Ранее импорт российской платины составил почти 92 миллиона долларов.