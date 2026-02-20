Реклама

Экономика
01:13, 20 февраля 2026Экономика

США возобновили закупку редкоземельных металлов у России

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

США в декабре 2025 года возобновили импорт редкоземельных металлов из России, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

Отмечается, что первая покупка за восемь месяцев оказалась максимальной с осени 2023 года. В декабре прошлого года США закупили редкоземельных металлов на 68,8 тысячи долларов.

По данным статслужбы, всего за 2025 год Соединенные Штаты купили у российской стороны соединений редкоземельных металлов на 125,8 тысячи долларов — это на 45 процентов больше, чем в 2024 году.

Ранее импорт российской платины составил почти 92 миллиона долларов.

