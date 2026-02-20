Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:29, 20 февраля 2026Россия

В Генштабе сообщили о снижении оснащения ВСУ

Рудской: Удары ВС России снизили возможности по оснащению ВСУ вооружениями
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Удары Вооруженных сил (ВС) России по украинской инфраструктуре снизили возможности по оснащению Вооруженных сил Украины (ВСУ) вооружениями. Об этом сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России Сергей Рудской в интервью изданию «Красная звезда».

«Это привело к значительному снижению возможности оборонной промышленности киевского режима по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной техникой», — подчеркнул Рудской.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ходе массированного удара Вооруженных сил (ВС) России по украинским городам в Киеве были повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, снабжающие город электроэнергией. Это привело к повреждениям газораспределительного и газокомпрессорного устройства на одной из ТЭЦ, на второй разбиты циркулярные насосы, система подготовки воды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше украинских беженцев лишили льгот, в Чехии недовольны обилием украинской речи. Как меняется отношение Европы к украинцам?

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Петросян осталась без медали на Олипиаде-2026

    Врач оценил утверждение о влиянии каждого полового партнера женщины на будущих детей

    Дочь Джуда Лоу разделась догола для модного бренда

    В Вашингтоне объявили ЧС из-за фекалий

    В Севастополе при атаке БПЛА погиб мирный житель

    В Генштабе ВС России заявили о переходе ВСУ к тактике медийных побед

    Невестка Трампа подтвердила его намерение рассказать правду об инопланетянах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok