В Генштабе сообщили о снижении оснащения ВСУ

Удары Вооруженных сил (ВС) России по украинской инфраструктуре снизили возможности по оснащению Вооруженных сил Украины (ВСУ) вооружениями. Об этом сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России Сергей Рудской в интервью изданию «Красная звезда».
«Это привело к значительному снижению возможности оборонной промышленности киевского режима по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной техникой», — подчеркнул Рудской.
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ходе массированного удара Вооруженных сил (ВС) России по украинским городам в Киеве были повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, снабжающие город электроэнергией. Это привело к повреждениям газораспределительного и газокомпрессорного устройства на одной из ТЭЦ, на второй разбиты циркулярные насосы, система подготовки воды.