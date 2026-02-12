Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:17, 12 февраля 2026Бывший СССР

Раскрыты последствия массированного удара по Киеву

Шмыгаль: В ходе удара ВС России были повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В ходе массированного удара Вооруженных сил (ВС) России по украинским городам в Киеве были повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, снабжающие город электроэнергией. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль, передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сегодня была атака россиян баллистикой, произошли прилеты обломков по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. Это привело к повреждениям газораспределительного и газокомпрессорного устройства на одной из ТЭЦ, на второй разбиты циркулярные насосы, система подготовки воды. По ТЭЦ-5, надеюсь, что за сутки все будет восстановлено, по ТЭЦ-6 — двое суток», — сказал он.

При этом, по мнению директора Центра исследований энергетики (ЦИЭ) Александра Харченко, на запуск ТЭЦ-5 может уйти от двух до трех дней.

В ночь на 12 февраля ВС России нанесли по украинским городам массированный удар. В частности, под удар попал Киев, там прозвучало несколько серий взрывов. Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что город был обстрелян баллистическими ракетами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Подмосковье под тяжестью снега обрушилась крыша дома

    Женщина провела месяц в лагере для похудения и описала его фразой «психологическая битва»

    ЦБ дал совет попавшим в долговую яму россиянам

    В сети восхитились внешностью 65-летнего Сергея Пенкина на новых фото

    В Fesco отреагировали на задержание бывших топ-менеджеров компании

    Москвичей предупредили о новой волне морозов

    ЦСКА купил футболиста у «Краснодара»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok