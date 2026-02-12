Раскрыты последствия массированного удара по Киеву

Шмыгаль: В ходе удара ВС России были повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве

В ходе массированного удара Вооруженных сил (ВС) России по украинским городам в Киеве были повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, снабжающие город электроэнергией. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль, передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сегодня была атака россиян баллистикой, произошли прилеты обломков по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. Это привело к повреждениям газораспределительного и газокомпрессорного устройства на одной из ТЭЦ, на второй разбиты циркулярные насосы, система подготовки воды. По ТЭЦ-5, надеюсь, что за сутки все будет восстановлено, по ТЭЦ-6 — двое суток», — сказал он.

При этом, по мнению директора Центра исследований энергетики (ЦИЭ) Александра Харченко, на запуск ТЭЦ-5 может уйти от двух до трех дней.

В ночь на 12 февраля ВС России нанесли по украинским городам массированный удар. В частности, под удар попал Киев, там прозвучало несколько серий взрывов. Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что город был обстрелян баллистическими ракетами.