Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:17, 20 февраля 2026Россия

В Генштабе заявили о переходе инициативы в зоне СВО к ВС России

Рудской: Стратегическая инициатива в зоне СВО перешла к ВС РФ в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России в 2025 году окончательно перехватила всю стратегическую инициативу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».

«Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились», — подчеркнул он. Рудской отметил, что в 2025 году Российская армия освободила более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории. Кроме того, в апреле прошлого года соединения и воинские части группировки войск «Север» завершили разгром украинских формирований в Курской области, добавил он.

Ранее Рудской заявил о переходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) к тактике «медийных побед» на фоне осознания невозможность взятия Купянска. Он напомнил, что ВСУ несколько раз пытались восстановить контроль над этим населенным пунктом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше украинских беженцев лишили льгот, в Чехии недовольны обилием украинской речи. Как меняется отношение Европы к украинцам?

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Первая медаль России, роковое падение Петросян, порноактриса пообещала лыжнику секс-марафон. Как прошел 13-й день Олимпиады

    В России назвали виновных в отсутствии мирного соглашения по Украине

    Украинец бросил гранату в полицейских

    В Генштабе заявили о переходе инициативы в зоне СВО к ВС России

    США возобновили закупку редкоземельных металлов у России

    Петросян осталась без медали на Олимпиаде-2026

    Врач оценил утверждение о влиянии каждого полового партнера женщины на будущих детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok