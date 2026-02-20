В Генштабе заявили о переходе инициативы в зоне СВО к ВС России

Рудской: Стратегическая инициатива в зоне СВО перешла к ВС РФ в 2025 году

Вооруженные силы (ВС) России в 2025 году окончательно перехватила всю стратегическую инициативу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».

«Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились», — подчеркнул он. Рудской отметил, что в 2025 году Российская армия освободила более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории. Кроме того, в апреле прошлого года соединения и воинские части группировки войск «Север» завершили разгром украинских формирований в Курской области, добавил он.

Ранее Рудской заявил о переходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) к тактике «медийных побед» на фоне осознания невозможность взятия Купянска. Он напомнил, что ВСУ несколько раз пытались восстановить контроль над этим населенным пунктом.