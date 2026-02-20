В Германии сделали главный вывод из СВО

The Guardian: В Германии назвали учет худших сценариев главным выводом из СВО

В Германии назвали главным выводом из специальной военной операции (СВО) на Украине учет худших сценариев развития событий. Об этом сообщает The Guardian.

«Главный вывод, который мы сделали из всего этого, заключается в том, что нам нужно гораздо чаще, чем раньше, работать с худшими сценариями», — сказал собеседник издания.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине закончится, когда одна из его сторон будет истощена в военном или экономическом плане. Он отметил, что не видит больших шансов на быстрое окончание боевых действий путем переговоров.