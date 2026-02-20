Do Rzeczy: В Германии захотели изменений на границе с Польшей

Немецкий полицейский профсоюз потребовал изменений на границе с Польшей и сокращения числа сотрудников федеральной полиции, задействованных в проверках на польско-германской границе. Вместо этого силы предложили перебросить на железнодорожные станции и в аэропорты, сообщает газета Do Rzeczy.

«Мы призываем к сокращению числа сотрудников, задействованных в текущем пограничном контроле, и к перераспределению имеющихся ресурсов на другие приоритетные направления работы полиции», — заявил Андреас Броска, представитель профсоюза полицейских в Берлине и Бранденбурге.

Представитель МИД ФРГ по сотрудничеству с Польшей Кнут Абрахам предостерег от сохранения контроля, который препятствует повседневной жизни жителей приграничных районов. «Нормальное положение дел в Европе — это открытые границы», — напомнил он.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт принял решение о сохранении пограничного контроля на всех границах ФРГ как минимум до сентября. Цель — пресечение нелегальной миграции.

Тем временем иностранные студенты Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере жалуются на действия польской пограничной службы. Как пишет Der Spiegel, из-за проверок время в пути между двумя частями кампуса увеличилось с 17 минут до 45. 28-летний студент из Бангладеш признался, что при переходе моста чувствует себя чужим: «Как будто я делаю что-то противозаконное, а просто учусь здесь».

В октябре 2025 года польский президент Кароль Навроцкий отдал распоряжение направить войска к границам Германии и Литвы. Согласно этому распоряжению, ВС страны будут обеспечивать неприкосновенность границы, а также «безопасность и общественный порядок в пределах территории переходов и в приграничной зоне» на границе с ФРГ и Литвой с 5 октября 2025 года до 4 апреля 2026 года. Численность военнослужащих, переброшенных на границу, не раскрывается.