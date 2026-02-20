Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 20 февраля 2026Мир

В Кремле оценили продление США антироссийских санкций на фоне переговоров

Песков о продлении США санкций: У Кремля не было завышенных ожиданий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Кремле не питали завышенных ожиданий от переговорного процесса по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение президента США Дональда Трампа продлить антироссийские санкции, передает РИА Новости.

«Переговорный процесс сложный и растянут по времени. Никаких завышенных ожиданий на этот счет у нас не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассчитывала ли Москва на другой исход.

19 февраля президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против России, введенные его предшественником Джо Байденом. Решение о продлении рестрикций было принято в связи с ситуацией на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Иркутской области высказался о трагедии на Байкале

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Делегации России и Украины договорились не критиковать друг друга

    Назван неожиданный способ снизить уровень холестерина

    Пресс-секретарь Лукашенко объяснила повторное освобождение лидера оппозиции

    Принято решение о полном запрете движения машин по льду Байкала

    В Раде призвали к отставке Зеленского после события в США

    Генштаб России сравнил применение БПЛА и артиллерии

    Треники поверх носков станут модными у россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok