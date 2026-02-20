В Кремле оценили продление США антироссийских санкций на фоне переговоров

Песков о продлении США санкций: У Кремля не было завышенных ожиданий

В Кремле не питали завышенных ожиданий от переговорного процесса по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение президента США Дональда Трампа продлить антироссийские санкции, передает РИА Новости.

«Переговорный процесс сложный и растянут по времени. Никаких завышенных ожиданий на этот счет у нас не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассчитывала ли Москва на другой исход.

19 февраля президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против России, введенные его предшественником Джо Байденом. Решение о продлении рестрикций было принято в связи с ситуацией на Украине.