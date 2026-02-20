Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

12:26, 20 февраля 2026Авто

В Москве нереально подскочили цены на такси

РИА Новости: Стоимость такси в отдельных районах Москвы достигла 3 тысяч рублей
Марина Аверкина

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В ряде районов Москвы стоимость поездок на такси 20 февраля выросла в два, а то и три раза, сообщает РИА Новости. Причиной резкого роста цен на услуги перевозки называют мощный снегопад, который продолжается в городе и регионе второй день подряд.

Так, чтобы добраться из Красногорска в Одинцово утром пришлось бы заплатить более 3 тысяч рублей, что втрое превышает обычную стоимость. Путь от станции метро «Юго-Западная» до «Парка Культуры» подорожал вдвое, достигнув почти 2250 рублей. Поездка из Таганского района в направлении Курского вокзала также стала дороже в два раза.

«Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте», — объясняют ситуацию в приложении «Яндекс Go» при попытке оформить заказ и уточнить стоимость поездки.

Представители сервиса ранее прогнозировали увеличение длительности поездок по городу на 30 процентов в периоды обильных снегопадов, а на некоторых участках — более чем в 2 раза. Это неизбежно отражается на итоговой стоимости поездок, объясняют эксперты.

Ранее стало известно, сколько зарплат нужно отложить россиянам для покупки подержанных Lada Vesta и Hyundai Solaris.

