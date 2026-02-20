Реклама

В России утвердили сроки для участниц скандально известной панк-группы

В Москве суд утвердил приговор участницам Pussy Riot за фейки о ВС России
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве суд утвердил приговор участницам Pussy Riot (признана экстремистской организацией и запрещена на территории России) за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на заочный приговор фигуранткам по делу о фейках о ВС России. Апелляционная коллегия оставила приговор суда первой инстанции без изменений.

В сентябре 2025 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил участниц Pussy Riot к срокам от 8 до 13 лет колонии за фейки о ВС России. Марию Алехину, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Алину Петрову и Тасо Плетнер признали виновными по части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ») УК России.

Уголовное дело было возбуждено после появления в интернете в декабре 2022 года клипа на песню «Мама, не смотри телевизор». Также в апреле 2024 года Алехина, Плетнер и Петрова выступили на протестной акции в Мюнхене с лозунгами о действиях ВС РФ в Мариуполе, содержание которых в России сочли недостоверными.

Девушки объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Алехина заявила, что не признает своей вины.

Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию «Панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве, за что получили по два года колонии. Позже Мосгорсуд заменил одной из них — Екатерине Самуцевич — реальное наказание на условное. Мария Алехина была амнистирована в декабре 2013 года.

Ранее сообщалось, что в России запретили панк-группу Pussy Riot.

