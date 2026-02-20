В российских ударах по черноморским портам увидели угрозу главным доходам Украины

Retuers: Авиаудары РФ по черноморским портам бьют по главным доходам Украины

Российские удары по черноморским портам сказались на главных источниках доходов Украины. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным журналистов, удары, нанесенные Вооруженными силами (ВС) России в конце 2025 года, снизили пропускную способность черноморских портов Украины и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых, которые, по словам отраслевиков, служат основным источником дохода страны.

13 февраля ВС России нанесли мощный удар по Одессе. Были атакованы порт и военный аэродром Школьный, который использовался как база для запуска дальних дронов. В результате в городе начался мощный пожар. Момент удара попал на видео.