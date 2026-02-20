Реклама

15:52, 20 февраля 2026Бывший СССР

В российских ударах по черноморским портам увидели угрозу главным доходам Украины

Варвара Кошечкина
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Российские удары по черноморским портам сказались на главных источниках доходов Украины. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным журналистов, удары, нанесенные Вооруженными силами (ВС) России в конце 2025 года, снизили пропускную способность черноморских портов Украины и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых, которые, по словам отраслевиков, служат основным источником дохода страны.

13 февраля ВС России нанесли мощный удар по Одессе. Были атакованы порт и военный аэродром Школьный, который использовался как база для запуска дальних дронов. В результате в городе начался мощный пожар. Момент удара попал на видео.

    Обсудить
