22:48, 20 февраля 2026Бывший СССР

В зоне СВО ликвидирован чемпион Украины по кикбоксингу

В зоне СВО ликвидирован чемпион Украины по кикбоксингу Дмитрий Русецкий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Чемпион Украины по кикбоксингу Дмитрий Русецкий, сражавшийся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидирован в Сумской области. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила президент Федерации кикбоксинга Украины (WAKO) Ольга Павленко.

Уточняется, что Русецкий был уничтожен во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Писаревка.

«Невероятно талантливый спортсмен, наставник и тренер, который посвятил свою жизнь развитию молодежи и воспитанию настоящих чемпионов», — написала Павленко.

Ранее в Донецкой народной республике и Харьковской области были ликвидированы несколько офицеров элитного спецназа ВСУ, в том числе группы «Омега».

