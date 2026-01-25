Реклама

В ДНР ликвидировали офицеров элитного спецназа ВСУ

В ДНР и Харьковской области ликвидировали несколько офицеров спецназа «Омега»
Евгений Силаев
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области были ликвидированы несколько офицеров элитного спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе группы «Омега». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения "Омега" НГУ лейтенант Суходольский Константин Валерьевич с позывным Сухой», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ДНР также был ликвидирован начальник связи «Омеги» с позывным Маркиз, который был ярым сторонником майдана и бандеровской идеологии.

Ранее российские десантники уничтожили украинских корректировщиков, оставшихся после отхода основных частей ВСУ под Часовым Яром. Военные открыли огонь по данному участку при помощи миномета и гранатомета, а также дронов, в итоге из укрытия выбрались двое солдат ВСУ.

