Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:08, 20 февраля 2026Интернет и СМИ

Ведущая вышла в эфир пьяной и прославилась

Австралийская ведущая Даника Мэйсон появилась в эфире в нетрезвом виде
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Ведущая новостей спорта из Австралии Даника Мэйсон появилась в нетрезвом виде в эфире, посвященном Олимпийским играм в Италии. Как сообщает «Би-би-си», отрывок стал вирусным и прославил ее.

Телеведущая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вышла в эфир передачи Today австралийского телеканала Nine и рассказала об обстановке в Италии во время Олимпийских игр. При этом речь Мэйсон была замедленной, она запиналась. «Цена на кофе здесь вполне нормальная, нам скорее придется привыкать к ценам на кофе в Америке. Не уверена насчет игуан, к чему это?» — сказала она.

Материалы по теме:
«Это какое-то дно» Вся Россия обсуждает шоу, в котором Волочкову и Джигурду лечат от алкоголизма. За что его требуют закрыть?
«Это какое-то дно»Вся Россия обсуждает шоу, в котором Волочкову и Джигурду лечат от алкоголизма. За что его требуют закрыть?
29 ноября 2025
«Ее жизнь казалась идеальной» Знаменитая телеведущая потеряла дом, попала в психбольницу и оказалась на дне. Что стало причиной?
«Ее жизнь казалась идеальной»Знаменитая телеведущая потеряла дом, попала в психбольницу и оказалась на дне. Что стало причиной?
23 января 2026

Отрывок из программы распространился по соцсетям и вызвал споры. Некоторые комментаторы обвинила Мэйсон в непрофессионализме, в то время как другие пользователи заявили, что речь телеведущей их насмешила.

«Это мой новый любимый репортер», «Вы лучшая», «Покажите нам игуан», «Легендарный репортер», «Ты заставила всю страну улыбнуться, нам сейчас не помешает немного юмора», — написали комментаторы в аккаунте телеведущей в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Впоследствии Мэйсон извинилась за то, что вышла в эфир нетрезвой. «Мне не следовало пить, особенно в таких условиях. (...) Но я хочу взять на себя полную ответственность за произошедшее, это не тот стандарт, которого я придерживаюсь», — заявила ведущая.

Ранее сообщалось, что британский телеведущий Марк Долан в прямом эфире авторской программы обругал политику Европы по мигрантам и устроил хаос в студии. При этом он призвал власти Великобритании пересмотреть политику в отношении приезжих граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о перестановках в Минобороны

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Названо опасное количество чая в сутки

    В Латинской Америке поддержали возрождение Трампом политики «большой дубинки»

    Юрий Лоза назвал лучшим подарком мужчине закуску

    На борту разбившегося вертолета находились российские сотрудники полиции и следствия

    Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна

    В Москве подвели итоги сильнейшего за зиму снегопада

    Новая Зеландия расширила санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok