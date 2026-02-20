Ведущая вышла в эфир пьяной и прославилась

Австралийская ведущая Даника Мэйсон появилась в эфире в нетрезвом виде

Ведущая новостей спорта из Австралии Даника Мэйсон появилась в нетрезвом виде в эфире, посвященном Олимпийским играм в Италии. Как сообщает «Би-би-си», отрывок стал вирусным и прославил ее.

Телеведущая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вышла в эфир передачи Today австралийского телеканала Nine и рассказала об обстановке в Италии во время Олимпийских игр. При этом речь Мэйсон была замедленной, она запиналась. «Цена на кофе здесь вполне нормальная, нам скорее придется привыкать к ценам на кофе в Америке. Не уверена насчет игуан, к чему это?» — сказала она.

Отрывок из программы распространился по соцсетям и вызвал споры. Некоторые комментаторы обвинила Мэйсон в непрофессионализме, в то время как другие пользователи заявили, что речь телеведущей их насмешила.

«Это мой новый любимый репортер», «Вы лучшая», «Покажите нам игуан», «Легендарный репортер», «Ты заставила всю страну улыбнуться, нам сейчас не помешает немного юмора», — написали комментаторы в аккаунте телеведущей в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Впоследствии Мэйсон извинилась за то, что вышла в эфир нетрезвой. «Мне не следовало пить, особенно в таких условиях. (...) Но я хочу взять на себя полную ответственность за произошедшее, это не тот стандарт, которого я придерживаюсь», — заявила ведущая.

Ранее сообщалось, что британский телеведущий Марк Долан в прямом эфире авторской программы обругал политику Европы по мигрантам и устроил хаос в студии. При этом он призвал власти Великобритании пересмотреть политику в отношении приезжих граждан.

