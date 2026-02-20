Реклама

ВСУ отступили в ДНР

Марочко: ВСУ отступили из села под Константиновкой в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из села под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает подполковник народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Часть населенного пункта Бересток на юге перешла в так называемую серую зону, поскольку наши военнослужащие сейчас очень активно работают по выбиванию противника с данного участка», — рассказал он.

Марочко отметил, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на юге Константиновки, идут встречные бои.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о положении армий на основных направлениях в зоне специальной военной операции. По его словам, Константиновка практически находится в оперативном окружении.

