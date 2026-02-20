Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:22, 21 февраля 2026Мир

Захарова высказалась о распаде личности Зеленского

Захарова назвала нецензурные оскорбления Зеленского адским суперфиналом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала многочисленные оскорбления украинского президента Владимира Зеленского в адрес РФ «адским суперфиналом». Она высказалась о распаде личности политика в эфире телеканала «Россия 1».

«Вы что, считаете, что вам сейчас не показан распад личности? Вы что, считаете, это не есть финал, когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися, расширенными зрачками? (...) Да это и есть вот такой вот адский суперфинал», — заявила дипломат.

Ранее Зеленский нецензурной фразой призвал Европу и США выслать из своих стран россиян, которые там находятся. Политик отметил, что европейские страны сделали многое, но так и не ввели санкции против граждан России, их родственников и детей, которые «учатся в европейских университетах и владеют недвижимостью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это дает США повод для атаки». Почему Трамп готов развязать новый конфликт и может ли в него вмешаться Россия?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Российская экс-чиновница инсценировала собственную смерть и скрывалась 13 лет. Как ее поймали

    Сразу пять российских городов экстренно закрыли небо

    Трамп назвал две убивающие Европу проблемы

    Захарова высказалась о распаде личности Зеленского

    На Украине задумались о «плане Б» в конфликте с Россией

    Американская фигуристка по-русски поблагодарила поклонников после победы на Олимпиаде

    Трамп заявил о желании США по Украине

    Мужчина поплатился за намаз в столичном суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok