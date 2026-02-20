Захарова высказалась о распаде личности Зеленского

Захарова назвала нецензурные оскорбления Зеленского адским суперфиналом

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала многочисленные оскорбления украинского президента Владимира Зеленского в адрес РФ «адским суперфиналом». Она высказалась о распаде личности политика в эфире телеканала «Россия 1».

«Вы что, считаете, что вам сейчас не показан распад личности? Вы что, считаете, это не есть финал, когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися, расширенными зрачками? (...) Да это и есть вот такой вот адский суперфинал», — заявила дипломат.

Ранее Зеленский нецензурной фразой призвал Европу и США выслать из своих стран россиян, которые там находятся. Политик отметил, что европейские страны сделали многое, но так и не ввели санкции против граждан России, их родственников и детей, которые «учатся в европейских университетах и владеют недвижимостью.