21 февраля в России отмечают День фельдшера, а в США встречают утро «обезьяньим хлебом», празднуя день «липких булочек». В Зимбабве эту дату объявили национальным днем молодежи, а во всем мире вспоминают о скоротечности и ценности человеческой жизни. Подробнее о праздниках, которые выпадают на 21 февраля 2024 года, рассказывает «Лента.ру».

Праздники в России

День фельдшера

Слово «фельдшер» образовано от немецкого feld, что в переводе означает «поле». Изначально так называли хирургов, которые оказывали первую медицинскую помощь военнослужащим прямо на поле боя.

В России история фельдшерского дела началась в 1741 году: в лазареты набирали учеников для ухода за ранеными, которым со временем присваивали звание фельдшера. А с 1793 года по приказу полководца Александра Суворова на эту работу брали только самых способных военнослужащих.

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Праздники в мире

День «липких булочек» в США

Ежегодно 21 февраля в Америке отмечается Национальный день «липких булочек». Stickybuns или «обезьяний хлеб» формируется в виде улиток и является аналогом булочкам с корицей, которые еще называют «синнабонами». Только, в отличие от нашей выпечки, которую смазывают кремом после выпекания, американцы готовят их в липкой сладкой массе.

Подают такие изделия на завтрак с чашкой свежезаваренного кофе и, как правило, не отделяя друг от друга — единым «пирогом».

День молодежи в Зимбабве

Национальный день молодежи имени Роберта Мугабе в Зимбабве отмечается каждый год 21 февраля — в день рождения бывшего президента страны, который правил ей 30 лет. Праздник появился в календаре в 2017 году по инициативе молодежного крыла правящей партии. Молодежные активисты признали Мугабе вдохновителем зимбабвийской молодежи и предложили сделать его день рождения государственным праздником.

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 21 февраля

Международный день родного языка.

Всемирный день экскурсовода.

День наблюдения за полетом бумеранга.

День однозадачности.

День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы в Белоруссии.

День вооруженных сил в ЮАР.

Церковные праздники

День памяти пророка Захарии Серповидца из 12 малых пророков

Согласно святцам, Захарию называют Серповидцем, потому что в одном из пророческих откровений он увидел летящий свиток, который был изогнут в виде огромного серпа. Крестьяне верили, что после видения Захария нужно достать серпы и окропить их крещенской водой. Говорили: «Не обережешь вовремя кривого серпа — не нажнешь в поле и снопа».

День памяти великомученика Феодора Стратилата

Феодор прославился тем, что убил громадного змея, который поселился в окрестностях Евхаита и лишил жизни многих людей и животных. За отвагу Феодора назначили военачальником города Гераклеи, где он сочетал воинскую службу с апостольской проповедью Евангелия. Через некоторое время почти все жители города приняли христианство.

Святой великомученик Феодор Стратилат издревле почитается как покровитель православного воинства.

Какие еще церковные праздники отмечают 21 февраля

День памяти святителя Саввы II, архиепископа Сербского.

День памяти священномучеников Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия Любомудрова и Петра Маркова, пресвитеров.

Приметы и традиции на 21 февраля

Животные слишком активные — к скорому похолоданию.

На деревьях появился иней — к богатому урожаю меда.

В феврале принято было играть свадьбы и организовывать молодежные посиделки.

Нельзя никому завидовать, иначе сглазите человека, а сглаз со временем к вам вернется.

Кто родился 21 февраля

Живописец, яркий представитель русского авангарда, один из организаторов художественного объединения «Бубновый валет», родился 21 февраля (по новому стилю) 1876 года.

За свое мастерство получил звание Народного художника РСФСР. Его считают непревзойденным мастером портрета: он создал множество образов своих современников, в том числе писателя Алексея Толстого и театрального режиссера и актера Всеволода Мейерхольда.

Фото: РИА Новости

Алан Рикман — британский актер театра и кино, режиссер. Родился в 1946 году в Лондоне. Мировую известность получил после выхода боевика «Крепкий орешек» и серии фильмов о Гарри Поттере.

В киноиндустрии благодаря низкому и бархатному тембру голоса Алана прозвали The Voice (голос). Именно поэтому его часто приглашали озвучивать анимированные и игровые фильмы.

Кто еще родился 21 февраля