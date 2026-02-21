Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо в ее квартире в столице

Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо в ее квартире в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, у актрисы мог нарушиться сердечный ритм. Также уточняется, что весной 2025 года Светлане Немоляевой проводили операцию по восстановлению ритма сердца. Последние годы артистку беспокоили кардиопроблемы.
Ранее звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» Светлана Немоляева пожаловалась на свое самочувствие из-за проблем с сердцем.
В апреле 2025 года Немоляева перенесла приступ, который был купирован врачами скорой помощи.