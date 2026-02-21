Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:06, 21 февраля 2026Культура

Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо в ее квартире в столице

Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо в ее квартире в центре Москвы
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо в ее квартире в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у актрисы мог нарушиться сердечный ритм. Также уточняется, что весной 2025 года Светлане Немоляевой проводили операцию по восстановлению ритма сердца. Последние годы артистку беспокоили кардиопроблемы.

Ранее звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» Светлана Немоляева пожаловалась на свое самочувствие из-за проблем с сердцем.

В апреле 2025 года Немоляева перенесла приступ, который был купирован врачами скорой помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали город в Удмуртии, пострадали более десяти человек. Регион отдален от границы на 1400 километров

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Врач предупредил об «усыхании» мозга из-за алкоголя

    Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо в ее квартире в столице

    Сугробы в Москве побили 60-летний рекорд

    Названа самая вредная начинка для блинов

    Франция увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы

    В Росавиации назвали катастрофой крушение вертолета в Амурской области

    Выбор канадских судей в полуфинальном матче Олимпиады между Канадой и Финляндией объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok