Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо в ее квартире в столице

Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо в ее квартире в центре Москвы

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо в ее квартире в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у актрисы мог нарушиться сердечный ритм. Также уточняется, что весной 2025 года Светлане Немоляевой проводили операцию по восстановлению ритма сердца. Последние годы артистку беспокоили кардиопроблемы.

Ранее звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» Светлана Немоляева пожаловалась на свое самочувствие из-за проблем с сердцем.

В апреле 2025 года Немоляева перенесла приступ, который был купирован врачами скорой помощи.