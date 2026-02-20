Звезда «Служебного романа» пожаловалась на проблемы с сердцем

Актриса Светлана Немоляева пожаловалась на плохое самочувствие из-за аритмии

Звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» Светлана Немоляева пожаловалась на свое самочувствие из-за проблем с сердцем. Ее слова передает «Абзац».

«У меня вчера доктор был, я сегодня плохо себя чувствую. Это не сезонная болезнь, там свои проблемы — аритмия», — поделилась артистка.

В апреле 2025 года Немоляева перенесла приступ, который был купирован врачами скорой помощи. Вскоре после этого актрису госпитализировали. По словам артистки, ей провели операцию на сердце от аритмии. В сентябре Немоляева сообщила, что чувствует себя «то так, то сяк» в связи с возрастом, однако уже вернулась к работе в Московском академическом театре имени Маяковского.