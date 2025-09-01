Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:37, 1 сентября 2025Культура

Звезда «Служебного романа» рассказала о самочувствии после операции

Актриса Немоляева сообщила, что вернулась к работе в театре после операции
Ольга Коровина

Фото: Алексей Фирсов / Коммерсантъ

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала о самочувствии после перенесенной операции на сердце. Ее цитирует NEWS.ru.

88-летняя звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» сообщила, что чувствует себя «то так, то сяк» в связи с возрастом. Тем не менее актриса уже вернулась к работе в Московском академическом театре имени Маяковского, где служит с 1959 года, и сыграла в спектакле.

«Барахлит давление по утрам. Но жить можно», — добавила Немоляева.

В апреле Немоляева пережила приступ, который был купирован врачами скорой помощи. Вскоре после этого актрису госпитализировали. По словам артистки, ей провели операцию на сердце от аритмии.

Ранее Немоляева назвала себя липовым пенсионером из-за работы в театре.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У начальника российского Генштаба показали Украину без выхода к морю. Как это выглядит?

    Российский школьник не смог попасть на линейку из-за затопленного двора

    Названа причина смерти народного артиста России Вершинина

    Россиянам дали совет по подготовке машины к осеннему сезону

    Попавшую в любовный треугольник женщину лишили жизни на отдыхе в Азии

    Продажи бензина на бирже в России упали

    Продюсер «Мумии» высказался о русских в Голливуде

    Еврокомиссия призвала Китай и Индию не поддерживать Россию

    На Западе подобрали «идеальную пару» для охраны Арктики

    Школьник семь лет ел только картофель в мундире из-за редкой фобии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости