Бывший СССР
23:57, 21 февраля 2026Бывший СССР

Армия России пробила оборону ВСУ по трассе к Славянску

ВС России пробиваются сквозь оборону ВСУ по трассе к Славянску
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России пробивается сквозь оборону врага по трассе к Славянску Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«На славянско-краматорском направлении в ДНР российские войска продолжают уверенно продвигаться вперед, проламывая оборону», — говорится в публикации.

Уточняется, что после освобождения Приволья Вооруженные силы (ВС) России продвинулись вдоль трассы на Славянск, выбив Вооруженные силы Украины (ВСУ) и взяв штурмом ряд опорников.

Кроме того, продолжается зачистка Голубовки, большая часть которой под контролем ВС России. Группировка войск «Юг» ликвидирует ВСУ в Никифоровке и продвигается все ближе к Фёдоровке Второй.

Общая площадь нового продвижения армии России — до 3,5 квадратного километра.

12 февраля Минобороны России впервые с начала специальной военной операции сообщило о перехвате ракет «Фламинго». До этого ведомство сообщало об уничтожении цеха, где проходила сборка этих боеприпасов.

