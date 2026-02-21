Реклама

Генерал рассказал о новой особенности боев в зоне СВО

Липовой назвал зоны сплошного огневого поражения эффективным тактическим приемом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Зоны сплошного огневого поражения, ставшие новой особенностью ведения боев на СВО, необходимы для подавления сопротивления противника, это очень эффективный тактический прием. Об этом aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«В зоне сплошного огневого воздействия ведется огонь артиллерией, дронами, при необходимости оказывается поддержка с воздуха», — отметил он.

Как указал генерал, зона сплошного огневого поражения действует на определенной площади, в случае необходимости она может быть перенесена вглубь территории, занимаемой противником. «Этот тактический ход применяется в случае, если необходимо гарантированно подавить сопротивление противника перед наступлением наших штурмовых подразделений», — добавил он.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что новой особенностью боев в зоне проведения СВО стало появление зон сплошного огневого поражения.

