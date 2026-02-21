Генерал рассказал о новой особенности боев в зоне СВО

Липовой назвал зоны сплошного огневого поражения эффективным тактическим приемом

Зоны сплошного огневого поражения, ставшие новой особенностью ведения боев на СВО, необходимы для подавления сопротивления противника, это очень эффективный тактический прием. Об этом aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«В зоне сплошного огневого воздействия ведется огонь артиллерией, дронами, при необходимости оказывается поддержка с воздуха», — отметил он.

Как указал генерал, зона сплошного огневого поражения действует на определенной площади, в случае необходимости она может быть перенесена вглубь территории, занимаемой противником. «Этот тактический ход применяется в случае, если необходимо гарантированно подавить сопротивление противника перед наступлением наших штурмовых подразделений», — добавил он.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что новой особенностью боев в зоне проведения СВО стало появление зон сплошного огневого поражения.